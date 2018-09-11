Оренбуржец пытался убить полицейского, желая избежать «уголовки»

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя, которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, ЧП случилось днем 10 сентября. Там уточнили, что подозреваемый в совершении преступления против несовершеннолетней находился в служебном автомобиле полиции, которым управлял участковый-уполномоченный.

Желая избежать уголовной ответственности, злоумышленник несколько раз ударил полицейского ножом в шею и скрылся. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь. Нападавший задержан.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления, решается вопрос об аресте злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 11.09.18

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