В омской школе ученик выстрелил однокласснице в ухо

В школе Омска пятиклассник принес пистолет и выстрелил в ухо сверстнице. Девочка пожаловалась учителю, но ее отправили на урок. Мать школьницы требует компенсации. Полиция проводит проверку.

По данным РИА «Омск-информ», инцидент произошел 7 сентября. Мальчик принес в школу травматический пистолет и дал посмотреть его однокласснице. По словам девочки, когда она вернула оружие, школьник выстрелил ей в ухо.

Ученица пожаловалась преподавателю на звон в ушах, но та не придала значения и отправила ребенка на урок. Об инциденте родителям рассказал младший сын, который учится в той же школе.

О произошедшем узнали в полиции и организовали проверку. Пистолет изъяли и отправили на экспертизу. Возможно, это не настоящее оружие, а только игрушка.

Тем временем, мать пострадавшей девочки намерена подать в суд на родителей пятиклассника и потребовать возмещения расходов на лечение дочери в размере 3 тысяч рублей.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 12.09.18

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