На мясокомбинате закатывали гаджеты в банки с тушенкой для передачи в тюрьму

Сотрудники мясокомбината в Марий Эл изготавливали необычные консервы – в банки с тушенкой добавляли телефоны и прочую технику для того, чтобы их можно было беспрепятственно передать заключенным.

Нестандартные консервы обнаружили случайно. Сотрудники одной из колоний при досмотре передачи осужденному вскрыли банки с тушенкой, где, помимо мяса, обнаружили гаджеты и комплектующие к ним. В частности, там нашли четыре сотовых телефона, пять зарядных устройств, несколько сим-карт, USB-модем, а также наушники, шнуры и переходники.

Как сообщили в прокуратуре Йошкар-Олы, банки были закатаны заводским способом на мясокомбинате «Звениговский. Установлено, что консервы изготавливали штатные работники предприятия.

«В связи с непринятием руководством мясокомбината мер по профилактике правонарушений, Йошкар-Олинский спецпрокурор направил в адрес директора ООО «Мясокомбинат «Звениговский» представление, которое находится на стадии рассмотрения», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, с работниками провели беседу и разъяснили, что за соучастие в передаче запрещенных предметов в исправительную колонию им грозит административная ответственность.

Йошкар-Ола, Служба информации РИА «Новый День»

Йошкар-Ола. Другие новости 12.09.18

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