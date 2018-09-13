Дети стреляли в детей: школьников из Красноярска поставят на учет в полицию

В центре Красноярска 11-летний мальчик со своими друзьями-сверстниками обстреляли из пневматики детей на детской площадке. Обошлось без пострадавших. Полиция уже установила личности малолетних хулиганов. С ними проводится профилактическая работа, сообщили в региональном полицейском главке. Их родители будут привлечены к административной ответственности.

Инцидент произошел накануне во дворе одного из многоэтажных жилых домов по улице Карла Маркса. О детях, открывших стрельбу из пневматического оружия, в полицию сообщила одна из местных жительниц. По словам женщины, стрельба велась с девятого, последнего этажа жилого дома.

Позже она сообщила подробности произошедшего на своей странице в соцсети. По словам женщины, ее дочь стояла лицом к дому, и стрелки, по ее мнению, целились именно в девочку, но не попали: пуля отлетела к ногам матери.

«Днем на детской площадке неизвестный стрелял в мою дочь и других детей из пневматического ружья, – сообщила жительница Красноярска на своей странице в соцсети. – Стреляли из окна на последнем этаже, высунув ствол ружья в форточку. Это видели все, кто там был. Остальные мамы тут же схватили детей и убежали. Трясет до сих пор».

Прибывшие на вызов сотрудники полиции выяснили, что стрельбу открыл 11-летний мальчик со своими приятелями. Взрослых в это время дома не было. Правоохранители сообщили, что дети решили испытать пневматику и несколько раз выстрелили из окна.

В полиции также отметили, что инспекторы по делам несовершеннолетних с несовершеннолетними проводят профилактическую работу со школьниками. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Самих стрелков ждет постановка на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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