В Уфе закрывают станцию скорой психиатрической помощи

Медики Уфы обратились в прокуратуру с просьбой разобраться с планируемым закрытием станции скорой психиатрической помощи. Сотрудники заявили о нарушении трудовых прав и опасности последствий такого решения для населения.

«В прокуратуру республики Башкортостан поступила жалоба, подписанная более 20 сотрудниками скорой психиатрической помощи. Медики сообщают о ликвидации станции с 1 ноября и сокращениях на работе», – рассказали РИА «Новости» в региональной прокуратуре.

Ранее сопредседатель медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал сообщил, что главврач республиканской станции скорой помощи Марат Зиганшин решил сократить всех сотрудников психиатрических выездных бригад.

1,2 млн человек, проживающих в Уфе и Уфимском районе, останутся без оперативной профессиональной психиатрической помощи, указали в профсоюзе. Медики считают, что это решение нарушает трудовые права, а также права пациентов и населения в целом на безопасность.

«В Ижевске, где несколько лет назад тоже были ликвидированы психиатрические бригады, в ноябре 2016 года имел место трагический инцидент, – рассказал Коновал. – На вызов к пациенту в состоянии «белой горячки» была направлена общепрофильная бригада из врача-психиатра и всего одного фельдшера, не имевшего опыта работы в психиатрической бригаде и потому не сумевшего «подстраховать» своего коллегу. В результате больной пырнул ножом врача в шею. Доктор был срочно доставлен в больницу с большой кровопотерей и прооперирован. К счастью, выжил».

Под сокращение попадут 34 человека. На вызовы будут ездить линейные бригады. «Но ведь наши специализации непростые. Наши больные – «буйные», мы оказываем помощь и тем, у кого делирий, «белая горячка», и наркоманам в психозе, – отметил один из врачей-психиатров выездной бригады. – На такой вызов не должен ехать человек без специального образования. На вызове может случиться что угодно: и нападения, и несчастные случаи».

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 13.09.18

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