В Нижнем Новгороде массажистка случайно убила грудничка, сломав ему шею

В Нижнем Новгороде маленький ребенок получил травму, от которой впоследствии скончался. Младенцу сломали шею во время сеанса массажа.

Как сообщили в областном управлении СКР, после процедуры массажа грудничок долго плакал, мать вызвала медиков. В состоянии клинической смерти младенца доставили в центральную районную больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

По версии следствия, массажистка во время сеанса сломала ребенку шею. Она дважды руками резко повернула голову малыша сначала влево, потом вправо.

Известно, что женщина оказывала услуги как детям, так и взрослым. Работала на дому. Рекомендации о ее услугах распространяли знакомые. Однако, как оказалось, у массажистки не было соответствующего образования.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Массажистке грозит два года лишения свободы. Впрочем, сама она вины не признает.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

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