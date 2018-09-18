В Ростове-на-Дону играли в покер в похоронном бюро

Ростовские полицейские раскрыли нелегальный покерный клуб, который действовал под видом салона ритуальных услуг. Игровой стол располагался рядом с гробами, что ничуть не смущало азартных посетителей.

В Ростове-на-Дону задержали 40-летнего мужчину, который организовал и незаконно проводил азартные игры вне игорной зоны с использованием покерного стола. При этом в том же помещении располагалось несколько гробов и ритуальные венки.

Для прикрытия незаконной деятельности создавалась видимость работы похоронного бюро. Один из мужчин, которого оперативники и следователи застали в помещении, объяснил свое присутствие именно желанием «приобрести себе гроб про запас».

«В ходе обыска подвального помещения, где располагался «покерный клуб» под видом салона ритуальных услуг, обнаружено и изъято около пяти тысяч игровых фишек на сумму более 7 миллионов рублей, 37 колод игральных карт и иные предметы и атрибуты игорного бизнеса. Также изъяты блокноты с черновыми записями, отражающими суммы выигрышей и проигрышей игроков», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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