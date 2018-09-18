Чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мертвой в собственном доме

В Абакане обнаружено тело спортсменки Дианы Каратеевой. Девушку нашли в ее собственном доме. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данным Министерства спорта Хакасии, 16 сентября 23-летнюю Каратееву обнаружили друзья, которые обеспокоились тем, что девушка долго не выходила на связь. Они вызвали реанимационную бригаду. Однако врачи уже не могли помочь спортсменке

Сегодня состоялась церемония прощания с Дианой Каратеевой. Девушка была победителем и призером всероссийских и международных турниров по кикбоксингу, в прошлом являлась членом сборной России. Недавно она завершила карьеру в профессиональном спорте и стала тренером по направлениям базовая аэробика и степ-аэробика, кросс-формула.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 18.09.18

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