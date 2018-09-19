Под Читой рухнул мотодельтоплан, есть погибшие

В Чите упал и загорелся мотодельтоплан. По данным поисково-спасательной службы Забайкальского края, погибли два человека.

Частное воздушное судно разбилось в районе аэродрома Каштак, сообщает ИА «Чита.Ру». «Во время полета произошла какая-то неисправность, он рухнул на землю и загорелся», – цитирует агентство начальника поисково-спасательной службы Сергея Скрынника.

По его словам, в кабине находилось два человека: пилот и пассажир, оба они погибли при падении.

Уточняется, что мотодельтоплан принадлежал частному лицу.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 19.09.18

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