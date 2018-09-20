В Башкирии взорвался жилой дом, есть жертвы. Возбуждено уголовное дело

В Башкирии в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека, еще двое пострадали и были доставлены в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Взрывом одна квартира полностью разрушена, остальные три повреждены.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, взрыв бытового газа произошел около 06:00 в четверг, 20 сентября, в одноэтажном кирпичном четырехквартирном жилом доме в поселке Улукулево Кармаскалинского района республики. Спасатели обнаружили под завалами двух погибших и столько же раненых. Пострадавшие жильцы были доставлены в центральную районную больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). По предварительной версии, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования. Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты республиканского управления СКР.

По данным регионального главка МЧС, жильцам предложено временно разместиться в сельском клубе. На месте работают психологи.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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