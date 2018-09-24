В Бурятии выпавший снег сгубил 22 гектара урожая

В Республике Бурятия мокрый снег стал причиной гибели части урожая сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным ведомства, осадки наблюдались 19 по 20 сентября. Больше всех пострадали МО Бичурский, Кяхтинский, Тарбагатайский и Мухоршибирский районы. По предварительной оценке, площадь полей, где наблюдается гибель урожая, составляет 22,3 тысячи гектар, сообщает пресс-служба Минсельхоза Бурятии.

«В этом году были благоприятные погодные условия, хорошие виды на урожай, но природа вносит свои коррективы. Те хозяйства, которые застраховали свои посевы, могут рассчитывать на поддержку в виде страховых выплат. Те хозяйства, которые не застраховали – вопрос помощи остается открытым. На сегодня ситуация отрабатывается отдельно с каждым муниципальным образованием», – отметил глава министерства Чирипов Даба-Жалсан Шагжиевич.

В пострадавших районах побывали члены делегации Минсельхоза Бурятии. В настоящее время там работают комиссии по определению нанесенного ущерба. Если он будет оценен в размере свыше 5 млн рублей, то в регионе введут режим чрезвычайной ситуации.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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