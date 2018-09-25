В одном из продуктовых магазинов в Березниках (Пермский край) конфликт между покупателями закончился стрельбой. Видео с камеры наблюдения магазина попало в Сеть. На нем видно, как в прикассовой зоне магазина торговой сети «Пятерочка» мужчина, который минутой позже откроет стрельбу, нападает с кулаками на группу молодых людей, стоящих в очереди.

Массовая драка в пермском супермаркете закончилась стрельбой

Со слов очевидцев, конфликт начался со словесной перебранки, которая переросла в драку, а затем был открыт огонь на поражение из травматического пистолета. Отстаять свое мнение при помощи кулаков мужчина не сумел и применил оружие, несмотря на то, что в помещении рядом с ним находились не только женщины, но и маленькая девочка.

Свидетели рассказали, что скандал спровоцировала женщина с ребенком – она стала оскорблять молодых людей, стоявших неподалеку. В этот момент к кассе подошел спутник той самой женщины, вероятно, муж. Он и накинулся на парней с кулаками. В ходе драки мужчина выхватил из борсетки пистолет и дважды выстрелил в голову одного из оппонентов.

По неофициальным данным, одна пуля отскочила, а вторая застряла в голове у парня. После инцидента стрелявший спокойно оплатил покупки и покинул магазин.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили, что пуля попала одному из участников потасовки в голову. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. По факту инцидента правоохранители проводят проверку. Личности всех участников конфликта установлены.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 25.09.18

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