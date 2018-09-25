Полицейский совершил суицид после допроса в СКР

На Алтае 34-летний капитан полиции совершил самойбийство после допроса региональном управлении Следственного комитета России. Инцидент произошел в селе Шипуново.

Правоохранитель в минувшее воскресенье, 23 сентября, ездил в Барнаул для дачи показаний в краевом управлении СК РФ. Вечером того же дня он вернулся домой. Он ничего не рассказал родным о поездке и вел себя как обычно. На следующее утро сотрудник полиции вышел в сарай. Позже его тело обнаружили родственники, сообщает телеграм-канал Mash. Полицейский оставил записку «Я не буду сидеть за то, что не совершал».

Отмечается, что погибший отслужил в полиции 11 лет. У него осталось двое детей.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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