Под Красноярском отец до смерти покусал трехмесячного сына

В Красноярском крае трехмесячный малыш умер после того как отец, пытаясь успокоить, ударил и укусил его. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в городе Дивногорске. По данным следствия, 24 сентября вечером мать оставила двоих детей – девочку в возрасте 1 год 8 месяцев и мальчика в возрасте 3 месяцев – с их отцом, а сама ушла на работу. Когда она вернулась, то обнаружила, что сын мертв.

Отец ребенка на допросе рассказал, что пытался успокоить малыша, затем дважды ударил младенца по лицу и укусил за туловище. После этого мужчина выпил пиво и пошел спать.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Следователи в ходе обыска изъяли детскую одежду. Отца ребенка направили на медицинское освидетельствование.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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