В Новосибирске пассажир угрожал взорвать самолет, если его не пересадят в бизнес-класс

В новосибирском аэропорту задержали мужчину, который угрожал взорвать самолет. Оказалось, что пассажир хотел сесть в бизнес-класс, а когда ему отказали, заявил о бомбе на борту.

ЧП произошло на рейсе Новосибирск-Баку. 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс, а когда экипаж ответил отказом, сказал, что у него есть бомба, сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Всех пассажиров эвакуировали. Дебошира, заявившего о бомбе, задержали. Отмечается, что в ходе досмотра взрывчатых веществ не обнаружили. Самолет вылетел в пункт назначения.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Это преступление может караться пятью годами лишения свободы.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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