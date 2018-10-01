Кемеровские следователи выясняют причины пожара, на котором погибли три девочки

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла вечером 30 сентября в одном из частных домов Анжеро-Судженска. В доме случился пожар, в результате которого погибли девочки. Им было 3 года, 1 год 10 месяцев и 10 месяцев.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.3 ст.109 УК РФ). Установлено, что мать девочек вышла на несколько минут из дома, а когда вернулась, увидела, что помещения заполнены дымом. Она вынесла дочерей из горящего дома и вызвала сотрудников МЧС. Спасатели ликвидировали возгорание, а врачи скорой помощи оказались бессильны, они констатировали смерть детей.

«В рамках расследования уголовного дела будет назначена пожаро-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. В ходе предварительного следствия действиям матери будет дана юридическая оценка. Необходимо отметить, что семья полная, на профилактических учетах не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала», – уточнили в пресс-службе следственного управления по региону.

Кемерово, Иван Гридин

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