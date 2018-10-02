Пациент больницы в Новосибирске угнал скорую и катался с сиреной по городу

В Новосибирске 36-летний пациент одной из больниц угнал машину скорой помощи и полчаса катался по городу с включенной сиреной, пока его не задержали правоохранители.

По данным регионального полицейского главка, вечером в понедельник, 1 октября, один из пациентов медучреждения в Ленинском районе, поступивший накануне с кожным заболеванием, повел себя неадекватно, после чего, угрожая водителю «неотложки» ножом, вынудил его покинуть салон и угнал машину.

Сотрудники больницы обратились в полицию. В городе был объявлен план «Перехват», в результате которого автомобиль скорой помощи был задержан, а угонщик доставлен в полицию.

Отмечается, что злоумышленник около 30 минут ездил по городу с сиреной, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 166 Уголовного кодекса РФ (Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья). Задержанный будет направлен на психиатрическую экспертизу.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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