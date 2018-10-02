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Вторник, 2 октября 2018, 15:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Ставрополье женщина наняла киллера для убийства шумных соседей

Жительница города Буденновска Ставропольского края заказала убийство собственных соседей, которые, по ее мнению, слишком шумно делали ремонт. Она заплатила киллеру 100 тысяч рублей.

По данным следствия, 53-летняя женщина поссорилась с соседями в начале сентября. Супруги сверлили стену, что крайне не понравилось их соседке. Тогда она задумала избавиться от семейной пары, сообщает СК СКР по региону.

В роли исполнителя убийства выступил оперуполномоченный отдела полиции. В доказательство того, что он избавился от соседей, полицейский предоставил инсценированные фотографии. Когда заказчица передавала деньги, ее задержали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 33 п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на подстрекательство на заказное убийство). Расследование продолжается.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

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