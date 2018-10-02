В школе Краснодара распылили перцовый газ, 20 детей попали в больницу

В школе Краснодара неизвестный распылил отравляющее вещество. По предварительным данным, речь идет о перцовом газе. В результате уроки были сорваны, 24 человека обратились за медицинской помощью.

ЧП произошло в средней общеобразовательной школе №35 в Центральном округе Краснодара, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД РФ. Около 11 утра в одном из помещений кто-то распылил газ из баллончика.

Детей и преподавателей эвакуировали. Занятия в школе отменили.

24 ученика обратились к медикам с жалобами на острое недомогание – кашель, резь в глазах. По последней информации, 20 школьников были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют, кто распылил газ. Проводится проверка.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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