В Дагестане пятеро школьников пострадали из-за взрыва в спортзале

В Дагестане пятеро школьников госпитализированы в тяжелом состоянии. Дети получили ранения из-за взрыва в школьном спортзале. По предварительным данным, речь идет о хлопке газа.

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, ЧП произошло в отдельно стоящем здании спортзала в селении Эбдалая Левашинского района. Предположительно, произошло возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения.

Пятеро пострадавших подростков в возрасте 14-18 лет госпитализированы. В региональном Минздраве уточнили, что школьники получили 60-90% ожогов тела. Их направили в Республиканскую клиническую больницу, в ожоговый центр.

Следственный комитет начал доследственную проверку. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Левашинского межрайонного следственного отдела следственного управления. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в пресс-службе СКР.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 02.10.18

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