В Перми пьяный священник украл сумку и угнал машину

В Перми осудили священнослужителя, который в состоянии алкогольного опьянения украл сумку в торговом центре, а затем угнал автомобиль.

Как следует из материалов суда, обвиняемый служит в Богородице-Казанском Серафимо-Алексеевском Бахаревском женском монастыре Пермской епархии РПЦ в Перми. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Свердловский районный суд Перми приговорил священника к штрафу в размере 30 тысяч рублей за кражу и 15 тысяч рублей за угон.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 03.10.18

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