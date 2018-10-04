В Иркутске школьник втайне от родителей купил машину и сбил пешехода

В Иркутске 15-летний подросток сбил женщину на пешеходном переходе. Испугавшись последствий, юноша скрылся с места происшествия. Выяснилось, что он купил автомобиль втайне от родителей.

ДТП произошло утром 3 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Водитель скрылся с места аварии. Пострадавшую женщину доставили в больницу, у нее диагностированы переломы различной степени тяжести.

Очевидец успел сфотографировать автомобиль виновника ДТП, снимок разметили в соцсетях. В результате машину нашли и установили ее владельца.

Оказалось, что подросток купил автомобиль на сэкономленные средства втайне от своих родителей. Юноша, прогуливая уроки в школе, оттачивал навыки вождения.

Машину поместили на специализированную площадку для задержанного транспорта, а подросток с родителям доставлен в ближайший отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 04.10.18

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