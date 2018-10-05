В Татарстане 18 подростков отравились духами из китайского интернет-магазина

В Татарстане 18 учащихся колледжа попали в больницу из-за отравления. По предварительным данным, подростки отравились духами, которые принесла на занятия одна из студенток.

Как сообщили в республиканском Минздраве, ЧП произошло в Арском педагогическом колледже имени Г. Тукая. «18 человек были доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», – рассказали в пресс-службе ведомства. У студентов диагностировано ингаляционное отравление неизвестным веществом.

Местные СМИ сообщают, что одна ученица принесла на занятия духи и распылила на свою подругу. Студенты в классе почувствовали недомогание, некоторые потеряли сознание. Девушки также оказались среди пострадавших. Предположительно, парфюмерию приобрели в онлайн-магазине AliExpress.

Массовое отравление студентов стало поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте СУ СКР по Республике Татарстан.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воздуха. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 05.10.18

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