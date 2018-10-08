Зверски убита журналистка, расследовавшая хищение денег ЕС в Болгарии (ФОТО)

В болгарском городе Русе жестоко убита исполнительный директор и телеведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова, специализирующаяся на журналистских расследованиях.

Тело женщины обнаружил местный житель в минувшую субботу в городском парке на берегу Дуная, сообщают болгарские СМИ со ссылкой на замглавы полиции города Илиана Енчева. Журналистку ударили по голове и задушили. Перед смертью ее изнасиловали.

Место расправы над тележурналисткой, скриншо видео YouTube

Вещи убитой женщины были найдены в десятке метров от ее тела. Рядом была припаркована ее машина.

Правоохранители отрабатывают несколько версий преступления, в том числе убийство, совершенное из-за профессиональной деятельности. Кроме того, не исключена и бытовая версия расправы. В полиции пообещали вскоре представить первые результаты расследования.

Стоит отметить, что последним проектом, над которым трудилась Маринова, был скандал вокруг предполагаемого хищения средств фондов Евросоюза. Речь идет о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны чиновники из высшего руководства Болгарии.

В Болгарии расследованием скандала занимались лишь региональный канал TVN и сотрудники интернет-проекта журналистских расследований Bivol.bg в рамках финансируемого ЕС проекта журналистских расследований о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал убийство телеведущей ужасным и призвал болгарские власти немедленно найти и привлечь к ответственности виновных и определить, была ли связана атака с ее работой, сообщается на сайте организации.

Напомним, в октябре прошлого года на Мальте была жестоко убита журналистка Дафна Каруана Галиция. Она занималась расследованием возможных коррупционных связей правительства Мальты по скандальному «панамскому досье». Речь идет об утечке конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 08.10.18

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