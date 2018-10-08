На Пермском пороховом заводе прогремел взрыв. Есть жертвы

На Пермском пороховом заводе прогремел взрыв. В результате происшествия погиб один рабочий, еще двое пострадали и были доставлены в больницу.

По информации регионального управления МЧС, на территории госпредприятия, расположенного в Кировском районе Перми, взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в 14:00 местного времени (12:00 мск) рядом со зданием одного из цехов. В результате один рабочий погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва газа разрушений нет, происшествие не повлияет на технологический процесс.

Следователи уже начали проверку по факту ЧП. Устанавливаются все обстоятельства. В ходе проверки будет дана оценка оценка действиям должностных лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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