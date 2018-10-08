В новосибирской школе на пятиклассниц обрушились деревянные шкафы

В Новосибирске организована проверка по факту обрушения на школьниц деревянных шкафов. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ЧП случилось во время урока технологии в средней общеобразовательной школе №82 в Дзержинском районе Новосибирска. Проверка проводится в рамках статей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «халатность» (п.«в» ч.2 ст.238 и ч.2 ст.293 УК РФ).

По предварительным данным, утром 8 октября во время урока технологии с девочками, обучающимися в 5-м классе, на них упали четыре деревянных навесных шкафа. В настоящее время уточняется точное количество пострадавших школьниц и степень тяжести травм. Нескольких девочек направили в медучреждение для обследования.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные следственные действия, изымается интересующая следователей документация, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

По данным местных СМИ, в результате ЧП пострадали пять девочек. «Мы осматривали пятерых детей. У всех лёгкие травмы, ушибы», – приводит НГС слова главного врача станции скорой помощи Ирины Большаковой.

Новосибирск, Иван Гридин

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