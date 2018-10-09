В Амурской области бетонный мост обрушился на Транссиб

В городе Свободный Амурской области обрушился автомобильный мост после того, как на него въехал грузовик. Обломки виадука упали на проходивший поезд. Движение в этой части Транссиба временно приостановлено. В результате ЧП один человек госпитализирован.

Инцидент произошел около 11 утра по местному времени, сообщили в областном управлении МЧС. На мост на улице Михайло-Чесноковской въехал грузовой автомобиль и в этот же момент два пролета виадука обрушились на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги.

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

По предварительным данным, пострадал водитель грузовика. Его доставили в больницу. Медики диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки, открытый переломом голени и раздробленные кости стопы.

Местные СМИ опубликовали видео обрушения. В ролике на YouTube видно, как на мост въезжает грузовик, в этот момент два пролета виадука падают на проезжающий поезд. После обрушения по железнодорожным путям идет человек.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и городские спасательные подразделения, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи скорой помощи.

На станции Свободный временно приостановлено движение поездов. В пресс-службе Забайкальской железной дороги отметили, что задержек пассажирских поездов в связи с происшествием нет. Для ликвидации последствий аварии на место направлен восстановительный поезд со станции Шимановская.

В управлении СКР по Амурской области по факту произошедшего проводят доследственную проверку. «Следственными органами в рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению правил эксплуатации сооружения и действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Власти Свободного объявили режим чрезвычайной ситуации. В город экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

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