Военный арсенал взлетел на воздух под Черниговым: идет эвакуация, закрыто движение транспорта (ФОТО, ВИДЕО)

В Черниговской области Украины сегодня около 03:30 прогремел взрыв на шестом арсенале с боеприпасами Минобороны Украины, сообщает украинское военное ведомство. В результате инцидента, произошедшего в районе населенного пункта Ичня, возник пожар, который спровоцировал детонацию боезарядов. По данным Генштаба ВСУ, интенсивность взрывов составляет два – три раза в секунду.

Взрывы на военном складе в Черниговской области, фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На месте ЧП развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация населения. Причина взрыва неизвестна. На место происшествия прибыли премьер-министр Владимир Гройсман и начальник украинского Генштаба генерал Виктор Муженко.

Из-за взрывов приостановлено движение поездов и автотранспорта, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км от места происшествия.

Пожар и взрывы на арсенале в Черниговской области

По информации госслужбы Украины по ЧС, территория шестого арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га. Пожар на территории военного склада до сих пор не локализован. В районе происшествия слышны взрывы разной интенсивности, отметили в ведомстве. «Информации о жертвах и пострадавших не поступало», – говорится в сообщении спасательной службы. Зона максимально возможного поражения составляет около 16 км. В эту территорию попадает 30 населенных пунктов, в которых проживает около 20 тыс. человек.

По последним данным, после взрыва из опасной зоны эвакуировано около 12 тыс. человек. Для вывоза людей были привлечены 35 автобусов. Ранее сообщалось об эвакуации 10 тыс. человек.

К месту происшествия направлены 220 спасателей и 60 единиц техники, а также подразделения Нацполиции и Нацгвардии Украины.

За последние полтора года на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах. В марте прошлого года склад боеприпасов загорелся в городе Балаклее Харьковской области. Пожар привел к взрывам боеприпасов. В результате ЧП погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Из прилегающих территорий было эвакуировано около 20 тыс. человек. 3 мая 2018 года на этом арсенале вновь произошел пожар, спровоцировавший взрывы снарядов. В Генштабе заявили, что его причиной стало воспламенение сухой травы во время разминирования остатков неразорвавшихся боеприпасов. В сентябре прошлого года горели склады боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области. Из-за взрывов боеприпасов из окрестных населенных пунктов эвакуировали более 30 тысяч человек, пострадали два человека.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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