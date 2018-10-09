Из школы Новосибирска ученика увезли в больницу с колото-резаной раной

В школе Новосибирска два подростка поссорились, в результате один из них был ранен. Следователи проводят проверку произошедшего. Пока не установлено, каким именно предметом была нанесена травма.

Инцидент произошел в школе №202 в Октябрьском районе города. «Возник конфликт между двумя 15-летними обучающимися, в результате один из них был ранен, получил колото-резаную рану ноги. Предмет, которым было нанесено ранение, еще не найден», – сообщил «Интерфаксу» старший помощник главы СУ СКР по региону Михаил Третьяков.

В настоящее время в школе работают сотрудники полиции и Следственного комитета по Новосибирской области.

Подростка увезли в больницу. Отмечается, что школьнику оказана необходимая медицинская помощь.

«Нужно разобраться в причинах, условиях и так далее – почему возникла ссора между молодыми людьми и так далее. Дать правильную юридическую оценку», – сказал представитель СКР.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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