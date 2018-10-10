Водитель троллейбуса, наехавшая на людей на остановке в Орле, рассказала, что перед происшествием у нее провалилась педаль, а спустя непродолжительное время, когда пассажиры направились на посадку в маршрутку, многотонная машина резко тронулась с места, сообщает СК РФ на своем канале в YouTube.

Водитель троллейбуса в Орле рассказала, как задавила людей

ДТП случилось вчера днем, 9 октября, на остановке общественного транспорта «Дворец спорта» на улице Полесской. Троллейбус маршрута №4 сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе 17-летний подросток, погибли. Кроме того пострадали два человека – 24-летняя женщина и 18-летний парень. Они госпитализированы.

Смертельное ДТП с троллейбусом в Орле

Следователь спросил, заглох ли троллейбус, на что водитель ответила утвердительно. «Остановилась возле бордюра… Я поставила троллейбус к бордюру, подъехала, педаль провалилась. Потом она включилась. А тут люди ринулись, маршрутчик подъехал… Дальше я ничего не помню – что-то прям все так резко. Вообще кошмар», – рассказала женщина следствию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч.3 ст.238 УК РФ). В автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус. Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Орел, Иван Гридин

Орел. Другие новости 09.10.18

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