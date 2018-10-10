Гибель из-за нехватки лекарств больной диабетом молодой саратовчанки вылилась в «уголовку»

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за смерти 28-летней местной жительницы, инвалида I группы, страдавшей сахарным диабетом. Ранее молодая женщина жаловалась региональному омбудсмену и чиновникам областного минздрава на нехватку льготных лекарств.

По информации прокуратуры Саратовской области, пациентка нуждалась в постоянном приеме препаратов железа и «Эпоэтине», чтобы предотвратить развитие почечной недостаточности. Однако с января по май 2018 года врачи городской поликлиники №20 отказывались выписывать льготные рецепты, ссылаясь на то, что в аптеках второго лекарства нет в необходимом количестве.

Как выяснило надзорное ведомство, аукцион на поставку препарата объявили только в мае, но его признали несостоявшимся. Контракт на поставку лекарства был заключен лишь в августе. Также, по сведениям прокуратуры, региональный минздрав негласно просил районные поликлиники не назначать этот препарат пациентам до заключения контракта.

Пациентка неоднократно жаловалась на нехватку жизненно необходимого ей лекарства Уполномоченному по правам человека по Саратовской области, а также чиновникам областного минздрава. Родственники больной были вынуждены приобретать дорогостоящий препарат за свой счет и в меньшем количестве, чем это было нужно. Из-за неполучения лекарства в рекомендованном врачами объеме и недостаточного внимания медиков к пациенте у женщины начались осложнения, и она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

При этом прокуратура внесла в адрес областного министра здравоохранения представление об устранения нарушений законов, по итогам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности были привлечены три чиновника регионального министерства здравоохранения.

Добавим, что после гибели молодой саратовчанки руководитель регионального минздрава Владимир Шульдяков подал в отставку, чтобы заняться своим здоровьем. Именно так объяснил уход министра со своего поста саратовский губернатор Валерий Радаев, отмечает издание fn-volga.ru.

Напомним, в конце мая 2018 года суд в Саратове признал местную общественную организацию больных сахарным диабетом иностранным агентом. Эксперты тогда пришли к выводу, что Общество больных сахарным диабетом осуществляет политическую деятельность, поскольку его руководство критиковало работу чиновников, а бывший глава организации публично высказывала сомнения в качестве отечественного инсулина, чем подрывала авторитет государства, сообщала «Новая газета». Организации был назначен штраф в 300 тыс. рублей.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 10.10.18

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