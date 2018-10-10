На остановке в Уфе столкнулись два автобуса. Пострадали 15 человек

В Уфе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, в котором по последним данным, пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД. В результате ДТП 15 пассажиров доставлены в Центральную районную больницу.

По предварительным данным, на Проспекте Октября в Уфе водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по городскому маршруту, врезался в стоящий на остановки общественного транспорта автобус НЕФАЗ. Удар был такой силы, что стоявший автобус выкатился с проезжей части и протаранил остановочный комплекс.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии, авария произошла в 14:35. «На место направлены силы и средства Уфимского пожарного гарнизона в количестве 3 единиц техники и 11 человек личного состава, ГИБДД, медики и сотрудники столичного управления гражданской защиты», – сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 10.10.18

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