На Кубани после увольнения пьяный вице-мэр устроил гонки с полицией

Заместитель главы города Темрюка Валентин Отрошко был пойман полицией пьяным за рулем. Ранее он лишился занимаемой должности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 46-летний мужчина грубо нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от правоохранителей. В момент задержания он оказал активное сопротивление полицейским и по внешним признакам находился в нетрезвом состоянии.

В результате в отношении нарушителя составили 10 административных протоколов. Суд признал мужчину виновным в неповиновении полицейским, назначив наказание в виде 10 суток административного ареста. Материалы по другим нарушениям будут рассмотрены позднее.

В администрации Темрюка рассказали, что ранее Отрошко занимал должность вице-мэра, но был уволен по решению главы города. «Данное решение вызвало эмоциональный срыв у уволенного чиновника, что повлияло на его дальнейшие действия. В администрации района осуждают поведение бывшего чиновника и надеются, что он понесет справедливое наказание», – добавили в мэрии.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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