Греческий танкер спас экипаж затонувшего в Черном море судна

Теплоход с металлоломом под флагом Панамы затонул в Черном море в 50 морских милях от берега Крыма, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«В 6:43 по Москве оперативный дежурный получил сообщение от морского спасательного центра Севастополь о том, что в границах их спасательного района получен сигнал бедствия. Капитан теплохода под флагом Панамы сообщил, что судно находится в опасном состоянии и попросил снять экипаж», – приводит «Интерфакс» слова представителя Росморречфлота.

В итоге на выручку терпящему бедствие судну пришел греческий танкер. В 9:20 мск он забрал восемь членов экипажа – двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана. Судно спасти не удалось, оно ушло ко дну. Спасенные моряки будут доставлены в порт Новороссийска.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 13.10.18

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