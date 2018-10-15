В Казани бизнесмену прислали посылку с бомбой. Два человека госпитализированы

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту покушения на казанского предпринимателя и его помощницу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Там уточнили, что покушение состоялось сегодня утром, 15 октября, в офисе в доме на улице Поперечно-Ноксинской в Казани.

По предварительным данным, один из сотрудников офисного центра получил посылку, когда он открыл коробку, произошел взрыв, уточнили в пресс-службе МВД по Татарстану. В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства ожоги и травмы глаз получил известный казанский предприниматель, президент Еврейской национально-культурной автономии Республики Татарстан Михаил Скоблионок, а также его помощница.

Фото: СУ СКР по Татарстану

Они были госпитализированы в офтальмологическую больницу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц» (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным СМИ, пострадавший бизнесмен занимается строительством гостиниц и ресторанов. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Иван Гридин

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