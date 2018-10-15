В Вологодской области умер принц из Нигерии

В Череповце скончался нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на россиянке. Супруга покойного сказала, что он умер от обширного инфаркта.

32-летний Габриэль скончался в ночь на 13 октября в развлекательном клубе «Платина». Его жена Наталья Веденина сообщила, что супруг не пил и не принимал никаких препаратов, у него случился обширный инфаркт, сообщает портал Cherinfo.

«Родственники из Нигерии на похороны не приедут, слишком далеко, виза нужна, все это оформляется тяжело, долго», – отметила супруга покойного.

50-летняя Наталья и 32-летний Габриэль познакомились девять лет назад в интернете. Затем принц приехал в Россию и женился на россиянке. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы.

Череповец, Служба информации РИА «Новый День»

Череповец. Другие новости 15.10.18

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