В Вологодской области умер принц из Нигерии

В Череповце скончался нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на россиянке. Супруга покойного сказала, что он умер от обширного инфаркта.
32-летний Габриэль скончался в ночь на 13 октября в развлекательном клубе «Платина». Его жена Наталья Веденина сообщила, что супруг не пил и не принимал никаких препаратов, у него случился обширный инфаркт, сообщает портал Cherinfo.
«Родственники из Нигерии на похороны не приедут, слишком далеко, виза нужна, все это оформляется тяжело, долго», – отметила супруга покойного.
50-летняя Наталья и 32-летний Габриэль познакомились девять лет назад в интернете. Затем принц приехал в Россию и женился на россиянке. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы.
Череповец, Служба информации РИА «Новый День»
Череповец. Другие новости 15.10.18
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