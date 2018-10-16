По вине пьяного лихача в ДТП в центре Барнаула погибли женщина и две девочки

Поздним вечером 15 октября в Барнауле на проспекте Ленина в районе дома номер 23 случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, столкновение двух автомобилей произошло в 23:05.

Установлено, что пьяный 33-летний водитель ехал по проспекту Ленина в направлении Речного вокзала на автомобиле BMW X-6 и пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault Scenic, за рулем которого был 43-летний водитель, который двигался по улице Анатолия со стороны Социалистического проспекта в направлении Комсомольского проспекта.

В момент ДТП в BMW находился один пассажир, в Renault – четыре пассажира. В результате аварии травмы не совместимые с жизнью получили три пассажира автомобиля французской марки: девочка пяти лет погибла на месте ДТП, трехлетняя девочка и ее 34-летняя мать скончались в Барнаульской городской больнице № 1.

Водитель и мужчина-пассажир Renault с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Барнаульскую городскую больницу №1. 34-летней пассажирке BMW оказана медицинская помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась. Виновник аварии не пострадал. Он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.6 ст.264 УК РФ). Расследование поставлено на контроль руководства ГУ МВД по Алтайскому краю.

В рамках уголовного дела назначена серия необходимых экспертиз и исследований. Водитель BMW от медосвидетельствания на месте ДТП отказался, привлечен к ответственности в соответствии со ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

За период 2017-2018 годы водитель BMW десять раз привлекался к административной ответственности, из них восемь раз – в текущем году за превышение скорости движения транспортного средства.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 16.10.18

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