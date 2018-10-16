Ребенок умер в Пермском крае после визита врачей скорой. Возбуждено уголовное дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетней девочки в одной из местных больниц. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, вечером 13 октября в реанимационное отделение Верещагинской центральной районной больницы в тяжелом состоянии доставили восьмилетнюю школьницу, которая в тот же день умерла. В связи с гибелью ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Причины смерти девочки устанавливаются, назначены судебные экспертизы.

Накануне проверку по данному факту начал краевой минздрав.

Как сообщается в паблике «Life in Верещагино!», вечером в субботу, 13 октября, у девочки резко поднялась температура, родители вызвали скорую помощь. Прибывший на вызов медики сделали ребенку укол, но госпитализировать малышку не стали. Впоследствии состояние девочки ухудшилось – у нее резко упало давление и появились синие пятна по телу.

Родители снова вызвали неоложку, но врачи не поехали на вызов, сославшись на отсутствие машин, и сказали добираться самостоятельно. Ребенка доставили в больницу своим ходом. Спустя несколько часов девочка умерла в реанимации. Как заявили врачи, причина смерти – менингококковая инфекция. Родители подвергли сомнению версию врачей и написали заявление в правоохранительные органы.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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