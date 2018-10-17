На Кубани десятки человек отравились водопроводной водой

В Краснодарском крае 48 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции, 16 пострадавших были госпитализированы с дизентерией. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в управлении СКР по региону, с 8 по 10 октября сотрудники РЭУ МУП «Водоканал» ремонтировали прорыв водопровода в станице Раевской города Новороссийска. Позже у четырех работников, осуществлявших ремонтные работы, также была обнаружена кишечная инфекция.

В общей сложности в больницу обратились 48 человек. 16 заболевших госпитализировали, причем 13 из них несовершеннолетние. В школе и детском саду взяты пробы воды на предмет соответствия санитарным нормам.

В прокуратуре сообщили, что были выявлены «грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны должностных лиц администрации города, образовательных учреждений и МУП «Водоканал».

Возбуждено уголовное дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Новороссийск, Служба информации РИА «Новый День»

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