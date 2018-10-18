В Кемерово из цирка сбежали два слона

В Кемерово из гастролирующего цирка сбежали два слона. Животных сфотографировали местные жители. Поймать слонов вскоре удалось, однако в цирке заявили, что животные не сбегали, а просто гуляли.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях снимки двух слонов, которые гуляли по дворам жилых домов и в парке. По словам местных жителей, экзотических животных вскоре поймали работники цирка, в спецоперации участвовали не менее 15 сотрудников.

В приемной цирка «Интерфаксу» заявили: «Никто не сбегал, они просто гуляли. Сейчас они уехали в Новокузнецк». Впрочем, отвечать на вопрос, почему слонов выгуливали в жилой зоне и без сопровождения, собеседник агентства отказался.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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