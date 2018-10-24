В Дагестане землей завалило рабочих, один человек погиб

В Дагестане во время работ по прокладке водопровода обвалился грунт и засыпал строителей. В результате один человек погиб. Под завалами находится еще один рабочий.

По данным республиканского управления МЧС, инцидент произошел в Табасаранском районе. «В населенном пункте Джульжаг при проведении водопровода местными жителями произошел обвал грунта. В результате происшествия имеются пострадавшие. На место обвала выехали спасатели и кинологи», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело одного из строителей. По имеющейся у спасателей информации под завалами находится еще один человек.

В настоящее время на месте работают 11 человек и 3 единицы техники. Кроме того, на помощь экстренным службам пришли около 100 местных жителей.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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