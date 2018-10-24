В Самаре башенный кран рухнул на три автомобиля. Погиб человек

Самарские следователи выясняют обстоятельства падения башенного крана на одной из стройплощадок областного центра. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, ЧП случилось сегодня, 24 октября, около 11:20 на строительной площадке, расположенной на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе города.

Фото: здесь и далее СКР

По пока неустановленной причине у башенного крана подломились опоры, из-за чего многотонная конструкция рухнула перпендикулярно строящемуся многоэтажному дому. В следственном управлении сообщили, что в результате происшествия крановщик получил телесные повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Однако по данным местных СМИ, несмотря на усилия медиков, пострадавший крановщик скончался. Также известно, что упавший кран повредил три автомобиля – грузовик и две легковушки.

По факту падения крана организована доследственная проверка. Следователи осматривают строительную площадку, выясняют все обстоятельства происшествия и причины ему предшествовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Самара, Иван Гридин

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