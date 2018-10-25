В Самаре из-за взрыва газа рухнул дом, один человек погиб

В Самаре из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом. По предварительным данным, погиб один человек.

Взрыв прогремел в ночь с 24 на 25 октября 2018 года в частном доме, расположенном по улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города Самары, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Предположительно произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб мужчина и полностью обрушилось строение дома. Личность погибшего устанавливается.

На место происшествия прибыли следователи, которые выяснят все обстоятельства и причины трагедии. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 25.10.18

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