В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД отдела МВД России по Буйнакскому району Кази Казиева. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, офицера подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ). Подозреваемый задержан.

В Дагестане главе районного ГИБДД грозит «уголовка» за избиение водителя

Установлено, что в начале октября улице Советская в Буйнакске подозреваемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, преградил на своем автомобиле дорогу «Газели», заставив ее водителя остановиться.

«Явно выходя за пределы своих служебных полномочий, полицейский, используя ненормативную лексику, потребовал от водителя представить документы на транспортное средство и водительское удостоверение, извлек ключи из замка зажигания автомобиля и бросил их на проезжую часть. После этого он нанес водителю удары в область головы и шеи и уехал с места происшествия», – рассказали в СКР.

В результате незаконных действий офицера полиции, существенно нарушены конституционные права и законные интересы мужчины, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, что выразилось в подрыве авторитета органов госвласти, в частности, органов внутренних дел.

Следователи выясняют обстоятельства совершения преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 25.10.18

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