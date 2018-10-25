Многодетные чиновники две недели прятали труп младенца на балконе

В Пермском крае в квартире у многодетной семьи найден мертвый младенец. По данным следствия, труп пролежал на балконе около двух недель. Возбуждено уголовное дело.

Тело ребенка обнаружили в поселке Ключи 5 октября. К правоохранителям обратились медики. Они сообщили, что беременная женщина, которая работает в администрации Суксунского района, наблюдалась в женской консультации, но потом перестала ходить на прием.

«Мы провели проверку и обнаружили труп младенца на балконе», – рассказал изданию «ВКурсе.ру» и.о. заместителя руководителя суксунского межрайонного следственного отдела Иван Желонкин. По предварительной информации, мертвый ребенок пролежал на балконе около двух недель.

33-летняя мать погибшего младенца работает в администрации Суксунского района. Ее коллеги подтвердили, что летом женщина была беременна, а потом «просто не стало живота». Ее супруг тоже чиновник, он заместитель руководителя администрации одного из поселков района. В семье воспитывается двое совместных детей и один от первого брака чиновницы.

Тело ребенка отдали на экспертизу, которая установит причины смерти. У следствия две версии: возможно, у женщины начались преждевременные роды и малыш родился мертвым, либо от новорожденного избавились намеренно.

По данному факту в Суксунском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», уточняет местный портал «T7-inform». Мать младенца находится под подпиской о невыезде.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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