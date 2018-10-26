В Иордании автобус с детьми смыло ливневым потоком в море. Погибли около 20 человек

В Иордании школьный автобус попал в сильный ливень, после чего его смыло потоком воды. По последним данным, погибли 18 человек, большинство – дети. Пропали без вести 13 человек, спасатели и военнослужащие ведут их поиск. Об этом сообщает BBC со ссылкой на руководство местной полиции.

Страшный инцидент произошел накануне неподалеку от Мертвого моря. В автобусе находились 37 школьников и семеро сопровождающих взрослых. Дети направлялись на экскурсию к горячим источникам Зарка-Маи, когда начался сильнейший ливень. Мощные потоки воды смыли автобус с трассы в море. Спасти удалось 13 человек, состояние нескольких из них врачи оценивают как тяжелое. Часть пострадавших вытащили из морской воды.

В настоящее время на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой принимают участие военнослужащие и вертолеты. Винтокрылые машины прибыли в Иорданию из Израиля по просьбе властей арабской страны.

Стоит отметить, что в последние дни на Иорданию обрушились сильные осадки. В результате непогоды в столице государства Аммане были затоплены несколько улиц.

Амман, служба информации РИА «Новый День»

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