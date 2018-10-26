В Омске пациентка избила врача клавиатурой до сотрясения мозга

В Омске пациентка напала на врача, который отказался провести придуманное исследование. В результате доктору диагностировали сотрясение головного мозга.

47-летняя женщина обратилась в БСМП №2, чтобы сделать УЗИ. Однако в направлении, выданном в Городской поликлинике №15, вид исследования, назначенный врачом, был зачеркнут, а вместо него ручкой написан другой, передает агентство «СуперОмск».

Доктор несколько раз пыталась объяснить пациентке, что не может проводить определенный вид исследования при отсутствии договора, но женщину объяснения врача не устроило, она закатила скандал, швырнув в лицо медику направление. Затем пациентка схватила компьютерную клавиатуру и ударила врача по голове.

Доктору потребовалась медицинская помощь, в отделении нейрохирургии ей диагностировали сотрясение головного мозга. Врач намерена подать на буйную пациентку в суд и потребовать компенсации причиненного здоровью вреда.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 26.10.18

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