В Дагестане 49 человек отравились после обеда в кафе

В Махачкале 49 человек обратились за медицинской помощью после обеда в местном кафе. В заведении продолжали подавать еду, несмотря на запрет Роспотребнадзора.

По данным республиканского Минздрава, 49 человек, в том числе 10 детей заразились острой кишечной инфекцией после употребления курицы приготовленной в кафе «Тереме». 47 пострадавших попали в больницу, 1 взрослый и 1 ребенок отказались от госпитализации.

В кафе взяли пробы пищи и воды. По результатам молекулярно-генетических исследований, в 14 пробах из 15 обнаружен генетический материал сальмонеллы, уточнили в пресс-службе Минздрава.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку и обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства. Так в кафе не соблюдается поточность технологического процесса, отсутствуют локальные вытяжные системы, на продовольственное сырье не представлены документы, подтверждающие соответствие требованиям установленным техническими регламентами. Помимо этого, к работе в кафе допущены работники без прохождения медосмотров.

Ведомство временно приостановило работу заведения, однако несмотря на это в кафе продолжили кормить посетителей, а также продавали еду на вынос.

В настоящее время состояние больных оценивается медиками как средней и легкой степени тяжести. Медицинская помощь госпитализированным оказывается в полном объеме. Проводится вся необходимая терапия.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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