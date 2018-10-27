Под Сызранью автобус с 15 детьми попал в ДТП с грузовиком

В Самарской области произошло ДТП. Автобус, в котором находились 15 детей и трое сопровождающих, столкнулся с фурой.

Как сообщили в областном управлении МВД, дети возвращались домой в село Шигоны из театра в Сызрани. Автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком, удар пришелся по касательной.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Однако продолжить движение автобус не смог. За детьми прислали другой транспорт, некоторых ребят с трассы забрали родители на собственных автомобилях.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. О причинах ДТП не сообщается.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 27.10.18

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