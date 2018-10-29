В лобовом ДТП в Красноярском крае погибли трое, четверо получили травмы

В Красноярском крае случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли, еще четверо получили травмы. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, полицейские выясняют обстоятельства аварии.

По предварительным данным, ДТП случилось утром 29 октября на 460 километре автодороги Р-257 «Енисей». Установлено, что 71-летний водитель за рулем автомобиля «Лада» двигался со стороны Минусинска в направлении поселка Шушенское. Он допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Honda.

В результате аварии 3 человека погибли, еще 4 пострадали, среди них двое детей 11 и 13 лет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 29.10.18

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